POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Pelkum (ots) - Unbekannte haben versucht, in der Nacht von Samstag, 31. Dezember, auf Sonntag, 1. Januar, in eine Bankfiliale am Wiescherhöfener Markt einzubrechen. Der oder die Täter versuchten, mehrere Fensterscheiben zu beschädigen und so in die Räumlichkeiten der Bank zu gelangen - die Scheiben hielten dem Einbruchsversuch jedoch stand. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die ...

mehr