Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle, Unfälle, Arbeitsunfall, Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Aalen: Alkoholisiert mit dem Auto unterwegs Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass hinter ihm der Fahrer eines Volvos sehr dicht auffährt. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt auf Höhe der Hochbrücke in Aalen und war unterwegs in Richtung Wasseralfingen. Nach einem kurzen Wortgefecht zwischen den beiden Männern, verlor er das Fahrzeug aus den Augen. Durch eine Streife des Polizeirevier Aalen konnte das Fahrzeug wenig später in der Allgäuer Straße festgestellt werden. Bei dem 40-jährigen Fahrer stellten die Beamten während des Gesprächs Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Dieser Verdacht bestätigte sich bei dem nachfolgend durchgeführten Alkoholtest, sodass sich der Mann im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen musste. Außerdem wurde sein Führerschein einbehalten und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Ellwangen: Radlader gestohlen

Am Samstagmorgen, stellten Mitarbeiter eines Maschinenparks in der Max-Eyth-Straße in Ellwangen fest, dass unbekannte in der Nacht zwei Radlader im Gesamtwert von ca. 80 000,- Euro vom umzäunten Firmenareal gestohlen hatten. Die Diebe verschafften sich über ein verschlossenes Rolltor Zutritt in das Areal. Auch bei einer benachbarten Firma wurde eine Arbeitsmaschine im Wert von 50 000.- Euro entwendet. Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Aalen, Tel. 07361/580-0, zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Rotlicht missachtet und Unfall verursacht Am Samstagmorgen, gegen 02:05 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Taxi-Fahrer die Vordere Schmiedgasse in Schwäbisch Gmünd in Richtung Herlikofen. An der Einmündung B 29 / Herlikofen missachtet er das Rotlicht an der Ampel. Dies erkannte ein von der B 29 kommender und bei "grün" nach links in die Vordere Schmiedgasse Richtung Innenstadt abbiegender, 61-jährige Mercedes-Fahrer noch rechtzeitig. Durch eine Vollbremsung konnte er einen Zusammenstoß mit dem Taxi verhindern. Ein nachfolgender Pkw bemerkte dies jedoch zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Zu einer Berührung mit dem Taxi kam es nicht. Der 53-jährige Taxi-Fahrer fuhr, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von 5000 Euro zu kümmern, weiter. Er konnte wenig später von der Polizei über die Taxizentrale ausfindig gemacht werden. Als Begründung für die Rotlicht-Fahrt gab er gegenüber den Beamten an, dass er der Meinung war, dass die für den Abbiegeverkehr Richtung B 29 "grün" zeigenden Ampel, auch für ihn, auf der Geradeausspur galt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Lorch: Sattelauflieger mit Milchtank von Kuppelung abgesprungen Am Samstagmorgen, gegen 05:00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Wilhelmstraße mit der Klosterstraße in Lorch zu einer Verkehrsbehinderung. Aufgrund eines technischen Defektes an der Kupplung des Sattelzugs sprang der Auflieger (Milch-Trank) aus der Verankerung und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Nachdem die Milch aus dem Tank des Aufliegers in ein anderes Fahrzeug umgepumpt wurde, konnte der leere Milchtank wieder an die Zugmaschine angehängt und auf einen nahegelegenen Parkplatz gezogen werden. Gegen 09:40 Uhr war die Kreuzung wieder frei. Der Sachschaden am Sattelzug beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Göggingen: Nach Leitersturz schwer verletzt Am Freitagnachmittag, gegen 16:36 Uhr, kam es bei einer Firma in Göggingen zu einem Arbeitsunfall. Ein 62-jähriger Arbeiter fiel etwa 2 Meter von einer Leiter und wurde hierbei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden musste.

Neresheim: Kleintransporter abgebrannt

Am Samstagmorgen, gegen 10:16 Uhr, kam es in Neresheim, im Auernheimer Weg, zum Brand eines Kleintransporters. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Die Feuerwehr Neresheim war mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften im Löscheinsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf 5000 - 10 000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen, da ein technischer Defekt ausgeschlossen werden kann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell