Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unter Drogeneinfluss gefahren

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Porsche-Fahrer unter Drogeneinfluss gefahren Am Freitagabend, gegen 18:45 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Mann mit seinem Pkw Porsche die Landesstraße von Fichtenberg in Fahrtrichtung Mittelrot. Hierbei überschritt er die zugelassene Höchstgeschwindigkeit, weshalb er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Die Beamten stellten bei dem Mann fest, dass dieser unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. In seinem mitgeführten Geldbeutel konnte eine Drogen-Plombe aufgefunden werden. Nachdem sein Fahrzeug nach weiteren Beweismitteln durchsucht werden sollte, versuchte der Mann fußläufig zu flüchten. Die Flucht konnte durch einen Beamten gestoppt werden. Anschließend ließ der Mann sich widerstandslos festnehmen. In seiner Bauchtasche konnten weitere Drogen aufgefunden werden. Bei der Durchsuchung seines Porsche fanden die Beamten zudem ein Butterfly-Messer. Nun muss der Fahrer mit einer Anzeige wegen unerlaubtem Waffenbesitz, sowie mit einer Anzeige wegen Konsum von Betäubungsmitteln im Straßenverkehr rechnen. Da er im Besitz eines Führerscheines ist, erfolgt außerdem ein Bericht an die zuständige Führerscheinstelle.

