Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahlsdelikte, Unfälle und Unfallflucht

Aalen (ots)

Waiblingen-Hohenacker: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 6:00 Uhr und 16:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Straße Härtlesacker geparkten PKW der Marke Ford. Dabei entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro an dem Auto. Derr Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Waiblingen bittet Zeugen sich unter Telefon 07151 950 422 zu melden.

Korb: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag gegen 18:00 Uhr befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Ford Ka die Ausfahrt Schwaikheim der B14 und wollte nach links in die Winnender Straße einbiegen. Dabei übersah er einen hier in Richtung Winnenden fahrenden 53-Jährigen in seinem VW Passat. Es kam zum Zusammenstoß Dabei entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Winterbach: Diebstahl

Zwischen Freitagabend, 25.11.22 und Dienstagmorgen, 29.11.22 brachen Diebe auf einem Außenlagerplatz einer Firma in der Rosenstraße mehrere Behältnisse sowie einen Überseecontainer auf. Sie entwendeten anschließend Materialien im Wert von über hundert Tausend Euro. Das Gewicht der Beute beträgt mehrere Tonnen, weshalb von den Dieben ein entsprechend großes Fahrzeug, vermutlich ein Lkw, zum Abtransport benutzt werden musste. Entsprechende Hinweise auf Fahrzeuge oder verdächtiger Wahrnehmungen im dortigen Bereich nimmt die Kriminalpolizei Waiblingen unter Telefon 07361/5800 entgegen.

Schorndorf: Baggerschaufel entwendet

Ein Dieb entwendete am Donnerstag zwischen 13 Uhr und 20 Uhr die Baggerschaufel eines in der Baumwasenstraße abgestellten Baggers. Die Schaufel war mehrere hundert Kilo schwer, weshalb diese vermutlich mit einem Hilfsmittel abtransportiert werden musst. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Waiblingen: Navigationsgerät aus Fahrzeug entwendet

Zwischen Mittwochabend 18 Uhr und Freitagmorgen 07 Uhr öffnete ein Dieb einen in der Stauferstraße geparkten Citroen auf noch unbekannte Weise und entwendete daraus ein Navigationsgerät. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Fellbach: Verkehrsunfall

Ein 52-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Freitagmorgen gegen 09 Uhr die B14 und wollte an der Ausfahrt Fellbach-Süd in die Rommelshauser Straße in Richtung Fellbach abbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 75-jährigen Mercedes-Fahrer, welcher von Rommelshausen in Richtung Fellbach unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstand.

