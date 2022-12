Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Neresheim: Aufgefahren

Beim Einfahren in die Straße "Im Dossinger Tal" bremste am Donnerstag eine 70-Jährige gegen 14:15 Uhr ihren Opel überraschend. ab. Infolgedessen konnte eine nachfolgende 45-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit ihrem Ford auf. Durch den Aufprall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Eine 47-jährige VW-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 17:45 Uhr die K3318 von Killingen in Richtung L1029. An der dortigen Einmündung missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 18-jährige Motorradfahrerin. Bei der Kollision wurde die 18-Jährige über den PKW geschleudert und verletzte sich schwer. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Ellwangen-Röhlingen: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen - 80.000 Euro Schaden

Am Donnerstag ereignete sich auf dem Verbindungweg zwischen Röhlingen und Killingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 21-Jähriger leicht verletzte wurde. Der Mann kam dort gegen 15:30 Uhr mit seinem Audi A6 aufgrund überhöhter Geschwindigkeit sowie Alkoholeinfluss in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von über anderthalb Promille festgestellt. Der 21-Jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde eingehalten. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 80.000 Euro. Neben der Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften im Einsatz. Das Polizeirevier Ellwangen sucht unter Telefon 07961/9300 um Hinweise bzw. Zeugen. Der Fahrer befuhr wohl vor dem Unfall verschiedene Wege im dortigen Bereich, eventuell wurden auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Ellwangen: Sachbeschädigung an PKW

In der Aalener Straße wurde am Freitag, gegen 01:30 Uhr bei einem dort abgestellten VW die Scheibe eingeschlagen. Eine eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten verlief negativ. Die Polizei Ellwangen sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit im Umfeld der Tatörtlichkeit etwas Verdächtiges festgestellt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Eine 53-Jährige stellte am Mittwoch gegen 17 Uhr ihren Peugeot in der Weißensteiner Straße ab. Als sie gegen Mitternacht zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung fest. Hinweise zu der Unfallflucht bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Lorch: Sachschaden durch verlorene Ladung

Am Donnerstag verlor ein bislang Unbekannter Fahrzeugführer auf der B29 in Richtung Stuttgart, kurz vor der Ausfahrt Lorch Teile seiner Ladung, welche mit einem nachfolgenden BMW kollidierte. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise auf den Lkw werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegengenommen.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Als am Donnerstag ein 36-Jähriger im Bereich der Anschlussstelle Ost der B29 gegen 14:30 Uhr seinen PKW am Stauende anhalten musste übersah dies eine nachfolgende 60-Jährige. In der Folge fuhr diese mit ihrem Renault auf. Eine weitere nachfolgende 20-Jährige konnte ihren VW ebenfalls nicht mehr rechtezeitig abbremsen und fuhr auf den Renault auf. Bei dem Unfall wurde die 60-Jährige sowie die 20-Jährige leicht verletzt. Diese mussten zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden beläuft dich auf gesamt rund 14.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell