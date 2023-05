PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Einbrüche im Landkreis +++ Verletzter nach Auseinandersetzung +++ Verletzte bei Unfällen +++

Limburg (ots)

1. In Scheune eingebrochen,

Hadamar, Hammelburg, Donnerstag, 04.05.2023, 21:30 Uhr bis Samstag, 06.05.2023, 10:30 Uhr

(wie) Am Ende der letzten Woche sind Unbekannte in Hadamar in eine Scheune eingebrochen. Eine 44-Jährige hatte einen Satz Autoreifen in einer Scheune nahe des Seniorenwohnheims Hammelburg gelagert. Bisher unbekannte Täter haben zwischen Donnerstagabend und Samstagvormittag der letzten Woche das Vorhängeschloss der Scheune überwunden und sind so in das Innere gelangt. Sie entwendeten die Autoreifen im Wert von über 2.000 EUR und verschwanden in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Einbruch in Nagelstudio,

Limburg, Hospitalstraße, Sonntag, 07.05.2023, 19:00 Uhr bis Montag, 04.05.2023, 04:50 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Unbekannte in ein Nagelstudio in der Limburger Innenstadt eingebrochen. Ein Passant bemerkte gegen 04:50 Uhr eine offenstehende Tür an dem Nagelstudio in der Hospitalstraße und rief die Polizei. Unbekannte hatten im Laufe der Nacht offenbar die Eingangstür aufgehebelt und waren so in das Innere gelangt. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten eine Geldbörse mit circa 100 EUR Bargeld. Anschließend entkamen die Einbrecher unerkannt. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 EUR. Hinweise zu dem Einbruch erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

3. Pkw stark beschädigt,

Elz, Valentinstraße, Samstag, 06.05.2023, 23:30 Uhr bis Sonntag, 07.05.2023, 13:30 Uhr

(wie) Am Wochenende ist ein Pkw in Elz von Unbekannten stark beschädigt worden. Ein 28-Jähriger hatte einen schwarzen Mercedes am späten Samstagabend in der Valentinstraße abgestellt. Als er am Sonntagmittag zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass bisher Unbekannte einen Schaden auf dem Dach des Fahrzeugs verursacht hatten. Die Polizei ermittelt und schätzt den Sachschaden auf circa 5.000 EUR. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

4. Verletzter nach Auseinandersetzung am Kornmarkt, Limburg, Kornmarkt, Sonntag, 07.05.2023, 01:50 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist auf dem Limburger Kornmarkt ein Mann verletzt worden. Gegen 01:50 Uhr waren zwei Gruppen vor einer Gaststätte aneinandergeraten. Es kam zu einem Streit, bei dem ein 16-Jähriger schließlich einem 28-Jährigen ins Gesicht schlug. Der Mann stürzte zu Boden und wurde hierbei, aufgrund einer Vorerkrankung, schwerer verletzt. Ein 14-Jähriger aus der Gruppe des Schlägers warf zudem noch eine Glasflasche nach seinen Kontrahenten und verfehlte diese nur knapp. Danach flüchtete die Gruppe und wurde von einer Streife der Polizei bis zum Tal Josaphat verfolgt. Eine 15-Jährige konnte festgenommen werden. Der Schläger und der Flaschenwerfer stellten sich später bei der Polizei. Den 28-Jährigen musste der Rettungsdienst behandeln und in ein Krankenhaus bringen. Die Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

5. Verletzte nach Unfall zweier Radfahrer, Brechen, Weyerer Straße/ Frankfurter Straße, Sonntag, 07.05.2023, 14:50 Uhr

(wie) Bei einem Unfall zwischen zwei Fahrrädern wurde am Sonntagnachmittag eine Radfahrerin in Oberbrechen verletzt. Eine 54-Jährige und ein 59-Jähriger befuhren mit ihren Fahrrädern hintereinander die Weyerer Straße in Richtung der B 8. Als die 54-Jährige in die Frankfurter Straße abbiegen wollte, holte sie leicht nach rechts aus. In diesem Moment überholte der 59-Jährige die Radfahrerin rechts und es kam zum Zusammenstoß der beiden an den Oberarmen. Hierdurch kam die 54-Jährige ins Straucheln und stürzte zu Boden. Bei dem Sturz wurde die Frau verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

6. Radfahrer zu Fall gebracht,

Weilburg-Hirschhausen, Am Bühl, Samstag, 06.05.2023, 16:00 Uhr

(wie) In Hirschhausen hat ein Autofahrer am Samstagnachmittag einen Radfahrer durch ein unüberlegtes Überholmanöver zu Fall gebracht. Ein 18-Jähriger befuhr mit einem Ford die Straße "Am Bühl" vom Braunfelser Weg kommend in Richtung Bermbacher Weg. Als ein vorausfahrender Pkw einen parkenden Wagen überholte, folgte der 18-Jährige in der Annahme freie Fahrt zu haben. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 68-Jährigen auf einem Fahrrad. Beide konnten durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern, allerdings konnte der Radfahrer sich nicht rechtzeitig aus seinen Klick-Pedalen lösen und kam so zu Fall. Hierbei wurde der 68-Jährige verletzt und das Rad beschädigt.

