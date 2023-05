PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg - Weilburg vom 06.05.2023

Limburg (ots)

+++ Fahrradfahrerin bei Sturz verletzt+++nach Unfall mit Pkw überschlagen+++Pkw aufgebrochen+++Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrer eines Kleinkraftrades

1.Fahrradfahrerin bei Sturz verletzt

Waldstraße in 65620 Waldbrunn - Hausen 05.05.2023, gg. 17:00 Uhr

Eine Fahrradfahrerin verletzte sich bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad so schwer, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Eine 38 - jährige Radfahrerin befuhr am gestrigen Freitag gegen 17:00 Uhr mit ihrem Fahrrad die Waldstraße in Waldbrunn - Hausen. Im Kreuzungsbereich zur Langstraße kam die Radfahrerin ohne das Hinzutun eines anderen Verkehrsteilnehmers zu Fall und zog sich Verletzungen im Gesichtsbereich zu, sodass sie durch den verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Von dort konnte sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

2.Nach Unfall mit Pkw überschlagen

Industriestraße / Benzstraße in 35799 Merenberg 05.05.2023, gg. 18:20 Uhr

Am 05.05.2023 gegen 18:20 Uhr beabsichtigte der Fahrer eines 3er BMW in Merenberg von der Benzstraße in die Industriestraße abzubiegen. Hierbei übersah der Fahrer des BMW einen die Industriestraße befahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw Opel Mokka einer weiteren Verkehrsteilnehmerin. Infolge des Zusammenstoßes beider Fahrzeuge überschlug sich der Opel und kam auf dem Dach zum Liegen. Sowohl die Fahrerin des Opel als auch ihre Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes medizinisch versorgt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 18.000 EUR geschätzt.

3.Pkw aufgebrochen

Lisztstraße in 65520 Bad Camberg 05.05.2023, 15:00 Uhr - 16:00 Uhr

Durch einen / eine bislang unbekannten Täter / in wurde die kurze Abwesenheit einer Fahrzeugführerin dafür ausgenutzt um ihren Pkw aufzubrechen. Die Fahrerin eines Pkw Mercedes hatte ihr Fahrzeug für die Dauer von ca. einer Stunde auf einem Parkplatz in der Liszstraße in Bad Camberg abgestellt. Diese Zeit wurde von einem unbekannten Täter / einer Täterin offenbar dafür ausgenutzt um eine Scheibe des Fahrzeugs einzuschlagen. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen nach nichts aus dem Fahrzeug.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 06431 - 91400 mit der Polizeistation in Limburg in Verbindung zu setzen.

4.Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrer eines Kleinkraftrades 05.05.2023 gg. 22:00 Uhr Bornbachstraße in 35789 Weilmünster - Wolfenhausen

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fahrer eines Kleinkraftrades war es am Freitag, 05.05.2023, gegen 22:00 Uhr in Wolfenhausen gekommen. Zur Unfallzeit befuhr ein 17 - jähriger Jugendlicher aus dem Lahn-Dill-Kreis mit seinem Kleinkraftrad einen Wirtschaftsweg im Bereich des Sportplatzes Wolfenhausen. Von dort wollte er auf die Landesstraße 3021 zwischen Laubuseschbach und Wolfenhausen einbiegen. Hierbei übersah er den aus Richtung Laubuseschbach herannahenden Pkw Skoda Superb eines 73 - jährigen Mannes aus dem Spree-Neiße-Kreis, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Fahrer des Kleinkraftrades wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Unfallsachverständiger zu den Ermittlungen hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.500 EUR geschätzt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell