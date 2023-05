PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ vermisste 88-Jährige Frau Mc Laughln+++

Bild-Infos

Download

Limburg (ots)

Aus einem Seniorenstift in Villmar ist abgängig die 88-Jährige Anna Maria Mc Laughln. Frau Mc Laughln wurde letztmalig in Selters in der Straße Sonnenberg gesehen. Frau Mc Laughln ist desorientiert. Hinweise auf den Aufenthalt der Dame nimmt die Polizei in Limburg unter 06431/91400 entgegen

Beschrieben wird Frau Mc Laughln wie folgt: 175 cm, schlank, graue-schulterlange Haare, gebückte Haltung, beiger Pullover

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell