POL-LM: +++ Kraftstoff gestohlen +++ Altkleidercontainer aufgebrochen +++ Motorroller gestohlen und beschädigt +++ Verletzte bei Schlägereien und Unfällen +++

1. Kraftstoff gestohlen,

Hünfelden-Kirberg, Kaltenholzhäuser Weg, Sonntag, 30.04.2023, 17:00 Uhr bis Montag, 01.05.2023, 21:00 Uhr

(wie) Am langen Wochenende wurde in Kirberg Diesel aus einem abgestellten Traktor entwendet. Unbekannte hatten sich offenbar zwischen Sonntagabend und Montagabend einem im Kaltenholzhäuser Weg abgestellten Traktor genähert und den verschlossenen Tankdeckel gewaltsam geöffnet. Anschließend entwendeten sie den Diesel aus dem Tank und schraubten den Verschluss wieder zu. Wie der Kraftstoff abtransportiert und wohin geflohen wurde ist unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Altkleidercontainer aufgebrochen,

Mengerskirchen-Winkles, Spielmannstraße, Samstag, 28.04.2023, 10:40 Uhr

(wie) In Winkels hat eine Frau am Samstag einen Altkleidercontainer aufgebrochen. Eine Zeugin verständigte gegen 10:40 Uhr die Polizei, da sie beobachtet hatte, wie eine Frau sich an einem Altkleidercontainer in der Straße "Zum Bürgerhaus" zu schaffen gemacht hatte. Eine Streife fahndete nach der Täterin und nahm den Container in Augenschein. Dieser war durch ein Hebelwerkzeug deutlich beschädigt, jedoch nicht komplett aufgebrochen worden. Ob aus dem Inneren etwas entwendet worden ist, konnte bisher nicht festgestellt werden. Die Täterin entkam und wurde beschrieben als circa 60 Jahre alt, 160 cm groß, kräftig gebaut und mit braunen Haaren. Sie soll ein graues Oberteil und eine karierte Hose getragen haben. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

3. Motorroller gestohlen und beschädigt, Limburg, Diezer Straße, Donnerstag, 27.04.2023 bis Sonntag, 30.04.2023

(wie) Unbekannte haben im Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag in Limburg einen Motorroller gestohlen und diesen später stark beschädigt zurückgelassen. Passanten verständigten die Polizei, da auf dem Spielplatz in der Schlittstraße ein beschädigter Motorroller stehen würde. Eine Streife der Stadtpolizei begab sich, ebenso wie eine Streife der Polizei, zu dem Spielplatz. Dort stand ein roter Motorroller mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen. Nach bisherigen Ermittlungen hatten Unbekannte diesen offenbar in der Diezer Straße beschädigt, kurzgeschlossen und waren damit gefahren. Schließlich ließen die Diebe das Zweirad offensichtlich beschädigt auf dem Spielplatz stehen. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Unbekannte prügeln auf Mann ein,

Elz-Malmeneich, Hohe Straße, Samstag, 29.04.2023, 04:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Malmeneich ein Mann von zwei anderen geschlagen und verletzt. Ein 22-Jähriger war mit Bekannten auf dem Nachhauseweg und suchte ein Taxi. Hierbei kamen ihm in der Hohe Straße zwei Männer in Begleitung einer jungen Frau entgegen. Es soll zu einem Streit gekommen sein, der schnell in eine körperliche Auseinandersetzung ausartete. Hierbei sollen die Unbekannten gemeinsam mit den Fäusten ins Gesicht des 22-Jährige geschlagen haben. Anschließend flohen die Täter, nachdem Unbeteiligte aus einem Taxi ausgestiegen waren. Die Schläger sollen 20 bis 25 Jahre alt, schlank und mitteleuropäisch aussehend mit dunklen, kurzen Haaren gewesen sein. Einer wäre 180cm groß und mit einer rot-weißen Adidas-Jacke bekleidet gewesen. Der andere Mann sei 170 cm groß und dunkel gekleidet gewesen. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

5. Am Bahnhof zugeschlagen,

Limburg, Bahnhofsplatz, Sonntag, 30.04.2023, 05:10 Uhr

(wie) Am Limburger Bahnhof kam es am frühen Sonntagmorgen zu einer Auseinandersetzung, bei der einem Mann ins Gesicht geschlagen wurde. Ein 48-Jähriger war gegen 05:10 Uhr mit einem Bekannten in Limburg unterwegs. Am Bahnhof soll es zu einem Streit gekommen und der 48-Jährige zu Boden gefallen sein. Sein 51-jähriger Begleiter habe danach plötzlich auf den Mann am Boden eingeschlagen. Zeugen verständigten die Polizei und eine Streife der Bundespolizei konnte die betrunkenen Männer trennen. Gemeinsam mit einer Streife der Limburger Polizei wurde der Sachverhalt aufgenommen und eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gefertigt. Der Schläger hatte einen Atemalkoholwert von über zwei Promille. Bei der Ermittlung am Bahnhof kontrollierten die Beamten auch andere Anwesende. Hierbei stellte sich heraus, dass ein Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde festgenommen und musste die Beamten mit zur Dienststelle begleiten.

6. Schläge im Supermarkt,

Limburg, Westerwaldstraße, Freitag, 28.04.2023, 17:10 Uhr

(wie) In einem Supermarkt in Limburg kam es am Freitagnachmittag zu einer Schlägerei, bei der ein Mann verletzt wurde. Ein 45-Jähriger war gegen 17:10 Uhr zum Einkaufen auf dem Gelände eines Supermarktes in der Westerwaldstraße, als er am Eingang zum Getränkemarkt auf einen anderen Mann traf. Es entwickelte sich ein heftiger Streit zwischen den Männern, der schließlich darin gipfelte, dass der Unbekannte den 45-Jährigen niederschlug. Anschließend floh der Schläger mit einem orangenen Mountainbike in Richtung Innenstadt. Der Mann wurde als 170 bis 175 cm groß und dicklich beschrieben. Er soll 20 bis 25 Jahre alt und mit einem blauen T-Shirt, einer grünlichen Jogginghose, einer dunklen Strickjacke und einer dunklen Schirmmütze bekleidet gewesen sein. Er habe kurze, schwarze, leicht gelockte Haare gehabt. Auffällig sei eine markante Narbe an der Oberlippe. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

7. Schranke beschädigt,

Limburg, Am Heiligenstock, Montag, 01.05.2023, 20:50 Uhr

(wie) Am Montagabend haben Unbekannte eine Schranke in Limburg beschädigt und die Teile auf ein Grundstück geworfen. Ein Zeuge beobachtete gegen 20:50 Uhr wie drei Männer in der Straße "Am Heiligenstock" augenscheinlich betrunken randalierten. Die Vandalen rissen eine Schranke am Straßenende ab und zerlegten sie gewaltsam in Teile. Die Reste entsorgten die Männer dann auf einem angrenzenden Firmengelände. Anschließend stiegen sie in einen silbernen Pkw und flohen. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise zu den 20 bis 25 Jahre alten Männern.

8. Spiegel von Auto abgetreten,

Elz, Friedrich-Ebert-Straße, Montag, 10.05.2023, 20:35 Uhr

(wie) In Elz hat ein Jugendlicher am Montagabend den Außenspiegel eines Pkw abgetreten. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein Jugendlicher gegen 20:35 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße einen Außenspiegel eines grünen Seat mit dem Fuß abgetreten hatte. Anschließend sei der Täter die Straße weiter geschwankt und habe sich mehrfach an Laternen abstützen müssen. Beim Eintreffen der Streife war der Jugendliche allerdings verschwunden. Der Sachschaden an dem Seat wird auf etwa 350 EUR geschätzt. Der jugendliche Sachbeschädiger soll einen grauen Kapuzenpullover mit großflächigen Applikationen auf dem Rücken sowie eine dunkle Hose getragen haben. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

9. Motorradfahrer schwer verletzt,

Limburg, Bundesstraße 49, Sonntag, 30.04.2023, 17:00 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall auf der B 49 bei Limburg ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Aufgrund eines vorgegangen Unfalls war die Polizei bereits auf der B 49 im Einsatz und es hatte sich ein Rückstau gebildet, da zwei der drei Fahrspuren gesperrt waren. Ein 32-Jähriger befuhr mit einem Honda-Motorrad die B 49 von der A 3 kommend in Richtung Weilburg. Nach bisherigen Ermittlungen war er dabei bei der unklaren Verkehrslage mit stockendem Verkehr zu schnell unterwegs und musste eine Vollbremsung durchführen, um nicht gegen das Heck eines Pkw zu fahren. Hierbei kam der Motorradfahrer zu Fall und schleuderte über die Fahrbahnen. Da der 32-Jährige keine Schutzkleidung trug, wurde er hierbei schwer verletzt. Er wurde nach notärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste stark beschädigt abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 bei der Polizei zu melden.

10. Verletzte bei Auffahrunfall,

Limburg, Landesstraße 3448, Freitag, 28.05.2023, 18:10 Uhr

(wie) Bei einem Auffahrunfall auf einer Landstraße bei Limburg wurden am Freitagabend zwei Menschen verletzt. Eine 32-Jährige befuhr mit einem Hyundai die L 3448 von Dehrn in Richtung Eschhofen. Hierbei musste sie abbremsen, da ein vorausfahrendes Fahrzeug an der Einmündung eines Feldweges die Fahrt verlangsamte. Dies bemerkte ein 21-Jähriger in einem Toyota offensichtlich zu spät und fuhr gegen das Heck des Hyundai. Die 32-Jährige sowie ihre 50-jährige Beifahrerin wurden bei dem Aufprall verletzt. Der Toyota musste abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 5.500 EUR.

