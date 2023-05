POL-LM: +++Bedrohung+++Verkehrsunfall mit Leichtverletzten+++Schwerer Raub/gefährliche Körperverletzung+++Einbruchdiebstahl in/aus Shell-Tankstelle+++Einbruchsversuch Volksbank+++Wohnungseinbruch

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Bedrohung

Tatort: Frankfurter Straße, 65549 Limburg Tatzeit: Sonntag, 30.04.2023, 16:48 Uhr

(ra) Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Zwischenfall auf der Frankfurter Straße in Limburg, wobei ein ca. 45-jähriger Fußgänger unkontrolliert die Fahrbahn überquerte. Verkehrsteilnehmer zeigten sich über das Verhalten des Fußgängers gestikulierend erbost, da der Fußgänger keine Rücksicht auf den fließenden Verkehr nahm. Darauf zog der Fußgänger einen waffenähnlichen Gegenstand hervor und zielte damit in Richtung der Verkehrsteilnehmer. Ein Schuss fiel dabei nicht.

Der Fußgänger entfernte sich in Richtung Innenstadt. Zeugen und Hinweisgeber zum beschriebenen Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

2. Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Unfallort: B49, Höhe Abfahrt Limburg-Offheim in FR Weilburg Tatzeit: Sonntag, 30.04.2023, 17:00 Uhr

Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer. An der Unfallörtlichkeit bestand eine Fahrbahnverengung aufgrund eines zuvor stattgefundenen Verkehrsunfalls. Der Motorradfahrer leitete, zur Verhinderung eines Zusammenstoß mit dem zuvor verunfallten PKW, eine Gefahrenbremsung ein und verlor, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Bodenhaftung und kam in der Folge zu Fall. Durch den Sturz zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden von 2500EUR.

3. Schwerer Raub, gefährliche Körperverletzung

Tatort: Bahnhofvorplatz, 65549 Limburg Tatzeit: Mittwoch, 26.04.2023, 15:00 Uhr

Bereits am 26.04.2023 kam es zu einem Raub am Bahnhofsvorplatz, der hier erst Tage später zur Anzeige gebracht wurde. Der Geschädigte hielt sich an genannter Örtlichkeit auf, als ein unbekannter Täter ihn mit zwei Glasflaschen attackierte und ihm im Nachgang Bargeld aus seiner in der Hosentasche befindlichen Geldbörse entwendete. Zeugen und Hinweisgeber zum beschriebenen Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

4. Einbruchdiebstahl in/aus Shell-Tankstelle

Tatort: Limburger Straße, 65520 Bad Camberg Tatzeit: Montag, 01.05.2023, 03:08 Uhr - 03:14 Uhr

Durch unbekannte Täter wurde in den frühen Stunden am Montagmorgen eine Tür zur Tankstelle aufgehebelt. Ein im Tankstellengebäude befindlicher Tresor wurde durch die Täter gewaltsam aus der Bodenverankerung gerissen und entwendet. Die Täter flüchteten in zwei mitgeführten Fahrzeugen in Richtung Bad Camberg, Würges. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen weißen PKW Mercedes und einen schwarzfarbenen PKW. Zeugen und Hinweisgeber, insbesondere Personen die Angaben zu den verwendeten Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

5. Einbruchsversuch Volksbank Mengerskirchen

Tatort: Zum Sportzentrum, 35794 Mengerskirchen Tatzeit: Montag, 01.05.2023, 02:42 Uhr

In der Nacht auf den ersten Mai drangen unbekannte Täter über die rückwärtige Fluchttür des Gebäudekomplexes "Zum Sportzentrum 6" in Mengerskirchen ein, indem sie diese aufhebelten. Im Gebäude wurden zwei weitere Türen aufgehebelt bzw. aufgetreten. In die Verkaufshalle des REWE-Marktes bzw. in die Diensträume der Volksbank gelangten die Täter allerdings nicht. Entwendet wurde nichts, es entstand Sachschaden von ca. 2500 EUR.

6. Wohnungseinbruch Weilmünster/Ernsthausen

Tatort: Bahnhofstraße Tatzeit: Feststellungszeitpunkt 28.04.2023

UT versuchten in unbekanntem Zeitraum in ein leerstehendes Einfamilienhaus einzudringen, indem mehrfach an einem Fenster gehebelt wurde. Da dies nicht gelang, wurde die Scheibe eingeworfen. Dadurch gelangte der Täter in das Gebäude. Da es nicht bewohnt ist und keine Wertgegenstände darin vorhanden sind, wurde offenbar nichts entwendet. Aktuell liegen keine Täterhinweise vor.

