Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Gute Nachricht des Tages

Gestern, 19. April 2023, meldeten sich in Friesoythe gleich zwei ehrlicher Finder bei der Polizei:

So vergaß zunächst eine 39-jährige Friesoytherin ihre Geldbörse bei einem Eierautomaten in der Barßeler Straße. Eine 49-jährige Friesoytherin fand diese gegen 12.20 Uhr und brachte sie zur Polizei. So konnte die Geldbörse samt Bargeld im fast mittleren 4-stelligen Bereich wieder der Eigentümerin ausgehändigt werden. Nicht weniger freuen dürfte sich ein 67-jähriger Garreler: Er hatte seine Geldbörse samt hohem dreistelligen Bargeldbetrag im Kurfürstendamm in Friesoythe verloren. Ein 16-jähriger Friesoyther fand diese dort gegen 19.00 Uhr und brachte sie ebenfalls zur Polizei. Wir bedanken uns bei den beiden ehrlichen Findern für diese gute Nachricht des Tages.

Barßel - Autoreifen gestohlen

In der Zeit zwischen Dienstag, 18. April 2023, 22.00 Uhr und Mittwoch, 19. April 2023, 9.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen vier PKW-Reifen ohne Felgen aus einem frei zugänglichen Carport in der Straße Am Torfring. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel 04499 922200 entgegen.

Barßel - Einbruch in Baucontainer

In der Zeit zwischen Dienstag, 18. April 2023, 23.45 Uhr, und Mittwoch, 19. April 2023, 9.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einem Baucontainer im Neubaugebiet im Hummelweg und entwendeten Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel 04499 922200 entgegen.

Barßel - Lenkrad aus Pkw entwendet

In der Zeit zwischen Dienstag, 18. April 2023, 21.00 Uhr und Mittwoch, 19. April 2023, 7.50 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person in einen BMW X4 xDrive20d ein und entwendete das Lenkrad. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel 04499 922200 entgegen.

Scharrel - Brand

Am Mittwoch, 19. April 2023, um 19.39 Uhr, ging die Meldung über einen Brand in der Straße Eichenkamp ein. Dort war aus bislang ungeklärter Ursache der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses mit vier Parteien in Brand geraten. Die Freiwilligen Feuerwehren Scharrel, Friesoythe und Ramsloh löschten das Feuer. Gegen 00.23 Uhr musste die Feuerwehr erneut für Nachlöscharbeiten anrücken. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. Der Brandort ist beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an.

Strücklingen - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Mittwoch, 19. April 2023, um 8.10 Uhr, fuhr ein 37-jähriger Autofahrer aus dem Saterland auf der Straße Utender Damm. Bei der Kontrolle hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest fiel positiv aus. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Bösel - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten und drei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, 19. April 2023, gegen 15.20 Uhr, fuhr eine 23-jährige Autofahrerin auf der Hauptstraße von Wardenburg in Richtung Petersdorf. Dabei geriet die 23-jährige Frau aus Bösel aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein 50-jähriger Autofahrer aus Bösel, welcher auf der Gegenfahrbahn fuhr, versuchte auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern. Die 23-jährige Autofahrerin aus Bösel wurde im Pkw eingeklemmt und schwer verletzt. In ihrem Wagen saßen zwei Kleinkinder, welche - leicht verletzt - vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurden. Der 50-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt.

