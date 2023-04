Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Werkstatt

Von Montag, 17. April 2023, 16.00 Uhr bis Dienstag, 18. April 2023, 11.00 Uhr gelangten unbekannte Täter auf das Gelände der Kläranlage im Bokerner Damm. Dort wurde die Tür zu einer Werkstatt aufgebrochen. Die unbekannten Täter konnten kein Diebesgut erlangen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 3.000,00 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 18. April 2023, 15.55 Uhr befuhr ein 29-jähriger mit seinem Pkw den Vechtaer Marsch und beabsichtigte nach rechts auf den Bokerner Damm abzubiegen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer 26-jährigen Pkw-Fahrerin aus Gehrde, die den Bokerner Damm von Vechta kommend in Richtung Dinklage befuhr. Der 29 Jährige kam in einem Graben zu stehen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Beide Pkw wurden abgeschleppt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 5.300,00 EUR.

Lohne - versuchter Wohnungseinbruch

Im Zeitraum vom 07. April 2023, ca. 08:00 Uhr, bis zum 18. April 2023, 14:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Straße Im Diek einzudringen. Die Wohnung konnte jedoch nicht betreten werden. Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Personen an der Anschrift beobachtet haben, können sich bei der Polizei in Lohne unter 04442 808460 melden.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 18. April 2023, gegen 11:10 Uhr befuhr eine 34-jährige Dinklagerin die Holdorfer Straße. In einer Kurve kam ein entgegenkommender Lkw-Fahrer zu weit auf ihre Fahrbahn, sodass sie ausweichen musste. Hier kam es zu einer Kollision mit einem Straßenschild. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, um 05.45 Uhr parkte eine 37-Jährige aus Neuenkirchen-Vörden ihren Pkw auf dem Parkplatz der Clemens-August-Klinik an der Straße Wahlde. Anschließend fuhr sie um 10.00 Uhr zum einem Verbrauchermarkt an der Bergstraße nach Neuenkirchen-Vörden und parkte auf dem dortigen Parkplatz. Als sie gegen 10.45 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie Kratzer und Dellen unterhalb der Beifahrertür fest. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 17. April 2023 um 12.37 Uhr kam es im Begegnungsverkehr auf der Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Spiegel der beiden beteiligten Fahrzeuge sich touchierten und beschädigt wurden. Der 18-jähriger Autofahrer aus Damme meldete den Vorfall, nachdem der andere Beteiligte seine Fahrt unbeirrt fortgesetzt hatte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

