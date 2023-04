Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes

Am Dienstag, 14. April 2023, zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein schwarzes Damen-Pedelec der Marke, Continental 5NF Prime. Das Fahrrad stand zur Tatzeit verschlossen im Mühlenweg, vor dem dortigen Friedhof. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit 4 leichtverletzten Person

Am Dienstag, 18. April 2023, gegen 14.40 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Friesoyther mit seinem Pkw die Straße Zum Herrensand. An der Einmündung zum Augustendorfer Weg wollte er nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 42-jähriger Barßelerin, die mit ihrem Pkw den Augustendorfer Weg in Richtung Augustendorf befuhr. Die 42-jährige und ihre im Fahrzeug befindlichen Kinder im Alter von 5,8 und 11 Jahren erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 60-jährige Friesoyther und seine 55-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro.

Barßel - Einbruch in Pumpstation

In der Zeit zwischen Dienstag, 11. April 2023, gegen 12.00 Uhr und Dienstag, 18. April 2023, um 12.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Pumpstation an der Mühlenbrücke ein und beschädigten dort ein mehrere Gegenstände. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

