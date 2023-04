Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Ladendiebstahl

Am Dienstag, 18. April 2023, gegen 14:45 Uhr kam es in einem Schuhgeschäft in der Cappelner Straße zu einem Ladendiebstahl. Zwei unbekannte männliche Tatverdächtige entnahmen insgesamt vier Schuhkartons und verließen das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die unbekannten Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Kleinkraftades

Am Dienstag, 18. April, 2023, im Zeitraum von 13:45 Uhr - 14:50 Uhr wurde in der Straße Pingel-Anton-Platz das Kleinkraftrad des Geschädigten durch unbekannte entwendet. Dieses stand auf dem Hinterhof eines dortigen Wohnkomplexes. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Emstek - Brand eines Presscontainers

Am Dienstag, dem 18. April 2023, gegen 04:20 wurde durch einen Mitarbeiter der Firma eine starke Rauchentwicklung bei einem Presscontainer für Restabfälle gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Emstek rückte unverzüglich in die Wilhelm-Bunsen-Straße aus und konnte den Brand löschen. An dem Container entstand kein Sachschaden.

Cloppenburg - Farbschmiererei

Am Dienstag, 18. April 2023, gegen 12:30 Uhr stellte ein 64-jähriger Anzeigenerstatter fest, dass die Gebäudewand seines Objektes an der Lange Straße an zwei Stellen mit Farbe besprüht worden war. Der Schriftzug lässt einen Bezug zum Krieg in der Ukraine vermuten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

Am 18. April 2023, gegen 14:30 Uhr wurde eine Besatzung der Polizei Cloppenburg auf einen Pkw aufmerksam, welcher die Fritz-Reuter-Straße befuhr. Im Rahmen der Kontrolle hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der 30-jährige Fahrzeugführer aus Cloppenburg verschiedene Betäubungsmittel konsumiert hatte. Der entsprechende Urin-Vortest verlief positiv. Durch die Beamten wurde eine Blutprobe angeordnet. Dem Betroffen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Resthausen - Geschwindigkeitskontrollen

Am Dienstag, 18. April 2023 wurden im Zeitraum von 09:00 Uhr - 10:30 Uhr sowie von 11:50 Uhr - 14:00 Uhr auf der Varrelbuscher Straße/Waldstraße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Insgesamt konnten 12 Verstöße festgestellt werden. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit eines Verkehrsteilnehmers betrug 127 km/h, bei erlaubten 100 km/h.

