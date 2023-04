Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruchdiebstahl in ein Juweliergeschäft Am 17.04.2023, gegen 03:00 Uhr, ist es bei einem Juweliergeschäft in der Marktstraße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl gekommen. Zwei unbekannte männliche Täter versuchten eine Scheibe einzuschlagen. Dabei wurden die Täter durch eine Zeugin an einer weiteren Tatausübung gehindert und flüchteten in Richtung ...

mehr