Lohne - Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruchdiebstahl in ein Juweliergeschäft

Am 17.04.2023, gegen 03:00 Uhr, ist es bei einem Juweliergeschäft in der Marktstraße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl gekommen. Zwei unbekannte männliche Täter versuchten eine Scheibe einzuschlagen. Dabei wurden die Täter durch eine Zeugin an einer weiteren Tatausübung gehindert und flüchteten in Richtung Kirche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter Tel.: 04442/80846-0 entgegen.

Vechta - Pkw-Brand

Am 16.04.2023, um 08:15 Uhr kam es auf dem Bokerner Damm zu einem Pkw-Brand. Aus ungeklärter Ursache geriet der Motor des Pkw eines 67-jährigen aus Wehrbeleck (Landkreis Diepholz)während der Fahrt in Brand. Der Brand konnte durch den Geschädigten eigenständig gelöscht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Vechta ist mit einem Fahrzeug zur Kontrolle vor Ort.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Am Samstag, 15.04.23, in der Zeit von 07.30 Uhr bis 16.20 Uhr begaben sich unbekannte Täter in die Hagen-Ringstraße auf das dortige Grundstück eines Wohnhauses. Hier entwendeten sie aus dem Carport ein, mittels Kettenschloss verschlossenes, abgestelltes schwarzes Pedelec des Herstellers Victoria. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Von Samstag, 15.04.23, 20.00 Uhr bis Sonntag, 16.04.23, zerstörten unbekannte Täter in der Kolpingstraße, die Glasscheibe eines Schaukastens des dort ansässigen Kinos. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 100,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 13.04.23, gegen 10.45 Uhr befuhr eine 57-jährige Frau aus Goldenstedt mit einem Pkw die Hauptstraße Orts auswärts in Richtung Goldenstedt. Die Frau beabsichtigte nach links in die Bremer Straße abzubiegen. Ein hinter ihr fahrender 74-jähriger Pkw-Fahrer aus Goldenstedt fuhr auf das Fahrzeug der 57-jährigen Autofahrerin auf. Hierbei zog sich der 74-jährige Mann leichte Verletzungen zu.

