Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw In der Zeit von Donnerstag, 13.04.2023, 22.30 Uhr bis Freitag, 14.04.2023, 14.30 Uhr, wurde ein Pkw Kia in der Straße Aslage in Cloppenburg durch Kratzer von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600. Cloppenburg - ...

