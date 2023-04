Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Donnerstag, 13.04.2023, 22.30 Uhr bis Freitag, 14.04.2023, 14.30 Uhr, wurde ein Pkw Kia in der Straße Aslage in Cloppenburg durch Kratzer von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600.

Cloppenburg - Diebstahl von E-Scooter

Am Samstag, 15.04.2023, in der Zeit von 19.15 bis 19.30 Uhr, wurde in Cloppenburg an der Soestenstraße ein E-Scooter der Marke "Doc Greef" entwendet. Das Gefährt war zuvor vom Eigentümer beim Fahrradstand eines Einkaufsmarktes abgestellt worden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, 14.04.2023, 18.00 Uhr bis Samstag, 15.04.2023, 16.10 Uhr, wurde in Emstek, Blumenweg / Einmündung Eisenbahnstraße eine Hecke beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich beim Rangieren oder Wenden mit seinem Fahrzeug in die Hecke und beschädigte diese über mehrere Meter.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600.

