Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 14.04.2023-15.04.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Straßenraub

Am Samstag gegen 03:30 Uhr kam es im Bereich einer Diskothek in der Bahnhofstraße in Cloppenburg zu einem Raub zum Nachteil eines 45-jährigen Cloppenburgers. Das Opfer wurde durch mehrere Personen angesprochen und anschließend geschlagen. Anschließend entwendeten die Täter eine Armbanduhr und die Weste des Opfers. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag gegen 08:00 Uhr beabsichtigte eine 49-Jährige aus Bösel mit ihrem Renault von der Böseler Straße kommend nach rechts auf die Hauptstraße in Garrel einzubiegen. Hierbei übersah sie eine 32-jährige Garrelerin, die mit ihrem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Nikolausdorf fuhr. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Hierbei wurde die Garrelerin leicht verletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 250 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Donnerstag ist es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Edeka am Pingel-Anton in Cloppenburg gekommen. Gegen 12:40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten BWM 320d und entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden an dem BMW wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 zu melden.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag kam es in der Zeit von 10:00-11:30 Uhr zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht in Cloppenburg. Bei einem am Garreler Weg abgestellten Opel Astra wurde der Außenspiegel vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beim Vorbeifahren beschädigt. Der Verursacher entfernte sich. Der Schaden beträgt ca. 100 Euro. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise.

Löningen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag gegen 13:00 Uhr befuhr ein 59-jähriger Löninger mit seinem Daimler die Hasestraße in Rtg. des Flusses große Hase. Vom Grundschulgelände fuhr rechtsseitig ein Bus an die Hasestraße heran und hielt, um dem bevorrechtigten Löninger die Vorfahrt zu gewähren. Hinter dem Bus befand sich ein 7-jähriger Junge aus Löningen mit seinem Fahrrad, welcher aufgrund des wartenden Busses die Straße überquerte und anschließend in die Seite des kreuzenden PKW fuhr und stürzte. Hierbei wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am Freitag gegen 23:30 Uhr kam es in der Bodenseestraße in Cloppenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Cloppenburger befuhr mit einem VW Golf seines Vaters die Bodenseestraße in Richtung Vahrener Straße. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Straßenlaterne. Anschließend entfernte er sich zu Fuß von der Unfallstelle. Er konnte jedoch durch die Polizei gestellt werden. Der Grund des Unfalls war schnell ausgemacht: Ein Test am mobilen Alkomaten ergab einen Wert von 2,71 Promille. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da der 17-jährigen keine Fahrerlaubnis hat. Den jungen Mann erwartet nur ein Verfahren wegen eines Unfalls mit Trunkenheit in Verbindung mit einem Fahren ohne Fahrerlaubnis. Eine genaue Aussage zum Schaden konnte bislang noch nicht getroffen werden.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag gegen 01:50 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug ein Straßenschild im Bereich des Kreisverkehrs an der Kneheimer Straße in Molbergen an der Ausfahrt in Richtung Ermke. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Molbergen unter Telefon 04475/941220 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell