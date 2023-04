Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung Landkreise Cloppenburg und Vechta - Präventionshinweise zu Betrugstagen im Zusammenhang mit "Smishing"

Cloppenburg/Vechta (ots)

Smishing - Betrüger ergaunern Geld

Betrüger suchen immer wieder nach neuen Möglichkeiten potentielle Opfer um ihr Geld zu bringen. Als eine der Möglichkeiten wird das abphishen von Daten, die im Zahlungsverkehr genutzt werden können, durch SMS genutzt. Das Kriminalitätsphänomen wird als Smishing, kombiniert aus SMS und Phishing, bezeichnet.

So geschehen am Dienstag, 11. April 2023. Ein 56jähriger aus dem Landkreis Cloppenburg erhielt eine solche SMS. Er sollte seine online banking Daten bestätigen, um eine Blockierung seines Kontos zu vermeiden. In der SMS war hierfür bereits der Link zur Verfügung gestellt worden, unter dem man die Daten eingeben kann. Der Geschädigte folgte dem Link und kam den Aufforderungen im Anschluss nach. Hierdurch gelangten die Täter an die online banking Daten des Geschädigten und konnten Geld von seinem Konto umbuchen. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei warnt vor dieser Masche. Die Aufhänger der SMS können unterschiedlicher Natur sein. Im vorliegenden Fall war es eine Mitteilung der Bank. Die SMS-Fälschungen können aber auch als Absender Paketdienstleister mit einem Hinweis auf einen Fehler in der Paketzustellung oder der Aufforderung zur Nachzahlung von Zollgebühren oder von Online-Warenversandhäusern, bei denen Sie Ihren Account erneut bestätigen müssen, sein. Alle SMS haben das gleiche Ziel, Sie sollen ihre Daten zu Ihrem online banking oder Ihrer Kreditkarte eingeben.

Freundlicherweise ist in der SMS bereits ein Link enthalten. Folgen Sie dem Link werden Sie auf eine vom Täter verfälschten Seite geleitet und dort aufgefordert die Daten einzugeben. Die Seiten sehen den echten Seiten täuschend ähnlich. In einigen Fällen kann man sogar aufgefordert werden eine App auf sein Handy zu installieren. Hier ist besondere Vorsicht geboten, da diese App Schadsoftware enthalten kann, die Ihre Daten, insbesondere Zugangsdaten, die Sie in das Handy eingeben, abgreifen. Außerdem ist die Software in der Lage eigenständig unter der Rufnummer des Nutzers weitere SMS mit dem schadhaften Link zu versenden.

Was soll man also tun, wenn man eine solche SMS erhält? - Tippen Sie auf keinen Fall auf den Link. Verlassen Sie die SMS und rufen die bekannten Seiten hierzu auf. - Schauen Sie sich den Absender der SMS genau an. - Wenn Sie aufgefordert werden, eine App zu installieren, brechen Sie den Vorgang ab. Installieren Sie keine Apps, die nicht aus vertrauenswürdigen App-Stores stammen.

Wie schützt man sich vor Smishing? Der effektivste Schutz ist das Ignorieren und umgehende Löschen der SMS. Zusätzlich können Sie Maßnahmen ergreifen wie: - Einrichtung einer Drittanbieter-Sperre - Sperren Sie in Ihrem Handy "Apps aus unbekannten Quellen" - Installieren Sie eine Antivirensoftware aus Ihrem bekannten App-Store - Bei Versanddienstleistern prüfen Sie den Versandstatus über die bekannten Seiten anhand der Ihnen vorliegenden Sendungsnummern. - Oftmals werden die Links als sogenannte Shortlinks bzw. Tiny-Links versandt. Diese lassen das Ziel nicht erkennen. - Rufen Sie die bekannten Seiten von einem anderen Gerät auf, indem Sie die Internetadresse selber eingeben.

Was kann ich tun, wenn ich dem Link gefolgt bin, bzw. die App installiert habe? - Setzen Sie Ihr Handy umgehend in den Flugmodus, damit keine Befehle empfangen oder SMS eigenständig versendet werden können. - Kontaktieren Sie ihren Mobilfunkbetreiber, um sich über den SMS Versand und damit verbundenen entstandenen Kosten zu informieren, bzw. zu klären. - Haben Sie die Drittanbietersperre nicht eingerichtet, holen Sie dies nach. - Ändern Sie von einem anderen Gerät die Passwörter. Achten Sie hierbei darauf, nicht überall dasselbe Passwort zu verwenden. - Sollten Sie Zahlungsdaten bereits übermittelt haben, kontaktieren Sie ihre Bank oder lassen Sie Ihr Konto über die Sperrhotline 116116 sperren. - Erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. - Wenn die Polizei Ihr Handy eingesehen und ggf. digitale Spuren gesichert hat, setzen Sie ihr Handy auf Werkseinstellungen zurück. Nur so können Sie sichergehen, dass Apps mit Schadsoftware entfernt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/was-ist-smishing/

https://www.polizei-praevention.de/aktuelles/ecsm-aufklaerungskampagne-zu-cyberbetrug-teil-3-phishing-smishing-vishing.html?hilite=Smishing

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/mobilfunk-und-festnetz/paketdienstsms-vorsicht-abzocke-58988

