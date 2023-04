Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Arbeitsunfall

Am 13. April 2023, gegen 11:25 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Arbeitsunfall in der Buchholzstraße bei einer Kunststoffrecyclingfirma. Hier wurde während Arbeiten im Rahmen von Rangiervorgängen eine Mitarbeiterin von einem Radlader überrollt und verletzt. Die 60jährige Vechtaerin wurde zunächst unter der Arbeitsmaschine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlag dennoch vor Ort ihren Verletzungen.

Visbek - schwerer Diebstahl eines hochwertigen Pedelec In der Zeit von Mittwoch, 12. April 2023, 23:00 Uhr bis Donnerstag, 13.04.2023, 02:00 Uhr wurde in Visbek, Sperberkamp von einem dortigen Hof ein hochwertiges Pedelec der Marke Stevens entwendet. Der Rahmen ist schwarz/orange und es verfügt über eine 11-Gang Kettenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter der Telefonnummer 04445/950470 entgegen.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 13. April 2023, 15:40 Uhr befuhr ein 39-jähriger aus Dinklage mit einem Pkw die Breslauer Straße in Dinklage, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Der 39-Jährige konnte lediglich eine ausländische Fahrerlaubnis vorweisen, wobei ihm das Recht von der Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen, bereits im Jahr 2019 aberkannt worden war.

Damme - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Donnerstag, 13. April 2023, 13:10 Uhr beabsichtigte eine 83-jährige Dammerin mit ihrem PKW vom Weizenweg nach rechts in den Ohlkenbergsweg in Damme abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 45-jährige Dammerin, die mit ihrem Fahrrad den Radweg am Ohlkenbergsweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß wodurch die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Sie wurde in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von da. 1.000,- EUR.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 13. April 2023, 16:03 Uhr befuhr ein 46-jähriger Fahrzeugführer aus Grefrath mit seinem PKW, VW Multivan, die Essener Straße in Bakum in Richtung Lüsche. Ihm entgegen befuhr eine Reihe von PKW sowie ein Klein-LKW die Essener Straße. Der Klein-LKW geriet leicht auf den Gegenfahrstreifen wodurch sich die Außenspiegel berührten. Der Spiegel des 46-jährigen wurde hierdurch beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden, der auf ca. 100,- EUR geschätzt wird, zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (04446-95047) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Donnerstag, 13. April 2023, um 15:10 Uhr beabsichtigte eine 30-jährige Essenerin mit ihrem PKW von der Dinklager Straße nach links auf die Autobahn A1 in Fahrtrichtung Osnabrück aufzufahren. Beim Abbiegevorgang übersah sie eine entgegenkommende 53-jährige Dinklagerin, die mit ihrem PKW aus Richtung Lohne kam. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden kann jedoch nicht beziffert werden. Die 53-jährige Dinklagerin wurde zudem leicht verletzt.

