Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 12. April 2023, zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr wurde ein auf einem Parkplatz in Friesoythe in der Bahnhofstraße geparkter PKW, Mercedes Benz C-Klasse, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden, der auf ca. 1.500,- EUR geschätzt wird, zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491/93160) entgegen.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Mittwoch, 12. April 2023, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 13. April 2023, 09:30 Uhr fuhr ein Unbekannter gegen eine Grundstücksmauer in Barßel, Eschstraße. Er entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (04499/922200) entgegen.

Bösel - Sachbeschädigung an Bankgebäude

Am Mittwoch, den 12. April 2023, zwischen 19:45 Uhr und 20:15 Uhr, warf ein bislang unbekannter Täter einen Stiftehalter gegen die Wand einer Sparkasse an der Bahnhofstraße. Die Wand wurde hierdurch beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter Telefonnummer 04494-922620 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell