POL-BS: Diebstahl eines Audi Q7 - Festnahme auf der A2

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Brodweg, 11.12.2022, 02:00 Uhr Gartenlaube brennt aus bislang unbekannter Ursache nieder In der Samstagnacht kam es in einem Gartenverein am Brodweg zu einem Brand. Die hölzerne Hütte in einer dortigen Parzelle brannte nahezu vollständig ab. Die Feuerwehr konnte weitere Schäden durch eine schnelle Brandbekämpfung verhindern. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Nun werden ...

