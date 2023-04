Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung Molbergen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Tödlicher Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 13. April 2023, gegen 10.55 Uhr kam es in der Straße Stalfördener Feld zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Autofahrer aus Molbergen fuhr auf dieser Straße in Richtung Cloppenburg und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort frontal gegen einen Straßenbaum. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die Straße wurde für die Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell