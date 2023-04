Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Mittwoch, 12. April 2023 um 20:10 Uhr bog ein 63 jähriger Emsteker mit seinem Fahrrad in Emstek, Bühren, von der Caspar-Schmitz-Straße in den Heller Weg ab. Hierbei verlor er das Gleichgewicht und stürzte mit seinem Fahrrad gegen einen an der Einmündung wartenden Kleintrasporter eines 24jährigen Emstekers. Der 63jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Da hier der Verdacht der Alkoholbeeinflussung bestand, wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 63jährigen eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Ein Schaden am Transporter ist nicht entstanden.

