Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Schwerer Diebstahl eines Pedelec In der Zeit von Freitag, 31. März 2023 bis Samstag, 01. April 2023 wurde in Lohne, Dinklager Straße ein Pedelec, Damenrad der Marke Victoria entwendet. Das Rad war mit einem Schloss gesichert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (04443/977490) entgegen.

Lohne - Schwerer Diebstahl aus Baucontainer In der Zeit von Samstag, 08. April 2023, 15:00 Uhr bis Dienstag, 11. April 2023, 07:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu zwei Baucontainern an einer Baustelle in Lohne, Landwehrstraße. Es wurden Kraftstoffe, Baumaterial und Werkzeugzubehör entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Lohne - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit von Freitag, 07. April 2023, 15:00 Uhr bis Montag, 10. April 2023, 20:00 Uhr drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in Lohne am Übergangsweg ein. Aus der Wohnung wurden Wertgegenstände entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Lohne - versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl In der Zeit von Samstag, 11. März 2023, 08:00 Uhr bis Dienstag 11. April 2023, 08:00 Uhr versuchten Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Lohne am Schanzenring einzudringen. Entsprechende Spuren konnten festgestellt werden. Der Versuch scheiterte. Dementsprechend wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 01. April 2023 befuhr eine 27jährige Barnstorferin die Münsterstraße in Vechta, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Vechta - Kennzeichendiebstahl

Von Freitag, 07. April 2023, 10.00 Uhr bis Montag, 10. April 2023, 19.50 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Füchteler Straße, das amtl. Kennzeichenschild eines Pkw Audi, A6 Avant. Das Fahrzeug war auf dem Grundstück eines Wohnhauses im Carport abgestellt. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (04441-943-0) entgegen.

Lohne - Diebstahl eines e-Scooters

Am Montag, 10. April 2023, zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr wurde in Lohne an der Bahnhofstraße ein e-Scooter der Marke Denver entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Vechta - Brand auf Firmengelände

Am Dienstag, 11. April 2023 gegen 13:45 Uhr wurde in Vechta, Rudolf-Diesel-Straße ein Brand gemeldet. Vor Ort konnte ein Schmorbrand festgestellt werden, der unmittelbar gelöscht werden konnte. Die Freiwillige Feuerwehr Vechta war vor Ort. Nennenswerter Schaden ist nicht entstanden.

Lohne - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Donnerstag, 06. April 2023, 20:00 Uhr bis Freitag, 07. April 2023, 10:00 Uhr wurde ein in Lohne an der Brinkstraße geparkter PKW an der Beifahrerseite zerkratzt. Die Schadenhöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 11. April 2023 gegen 10:30 Uhr wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren bei einem am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten PKW, VW Multivan, der Seitenspiegel beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf (05494/914200) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 11. April 2023, 14.35 Uhr befuhr eine 59-jährige aus Vechta mit einem Kleinbus den Parkplatz des Verbrauchermarktes am Falkenweg in Vechta. Beim Rechtsabbiegen stieß sie mit einem seitlich geparkten Pkw einer 52-jährigen aus Bakum zusammen. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von 14.000,00 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell