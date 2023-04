Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Korrektur einer Pressemeldung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Zur Pressemeldung vom 11.04.2023 hinsichtlich Polizeibeamt*innen kontrollierten schwerpunktmäßig Autotuner- und Poserszene im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta. Die Kontrolle fand am 07.April 2023 und nicht wie in der Meldung am 15. April 2022 statt.

