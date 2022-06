Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen

FW Eigeltingen: Verkehrsunfall nahe Heudorf: Auto überschlägt sich

Eigeltingen (ots)

Kurz vor 22 Uhr am 23.Juni erfolgte die Alarmierung der Feuerwehr Abteilungen Eigeltingen. Auf der L440 kurz nach der Ortsausfahrt Heudorf Richtung Guggenhausen hatte sich ein Personenwagen überschlagen und war auf dem Dach liegen geblieben. Gemeldet war eine eingeklemmte Frau. Somit rückten neben den örtlich zuständugen Abteilungen Heudorf und Rorgenwies auch Eigeltingen und Reute mit ihren auf den Fahrzeugen befindlichen Rettungssätzen aus. Hier wären für eine so genannte technische Rettung Geräte wie z.B. Schere und Spreitzer notwendig gewesen. Daher war auch der Rüstwagen der Freiwilligen Feuerwehr Stockach vor Ort. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die weibliche Person ausserhalb des Fahrzeuges, so dass die Feuerwehr die Patientin bis zum Eintreffen des Rettungsdienst betreute. Ausserdem wurde der Brandschutz sichergestellt. Vor Ort war auch die Polizei, auf die wir wegen Fragen zur Unfallursache oder zur Höhe des Schadens verweisen.

