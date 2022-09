LPI-J: Scheibe eingeschlagen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Weil am Montagvormittag zwei Fahrzeugführer wenden wollten, ereignete sich in Bürgel ein Verkehrsunfall. Sowohl ein 64-jähriger Fahrer eins Pkw Skoda, als auch ein 51-jähriger Fahrer eines VW-Transporters fuhren in die Kreuzgasse ein. Da diese eine Sackgasse ist, wollen beide Fahrzeugführer wenden. Hierbei fuhren beide gleichzeitig rückwärts, und es kam zur Kollision der Fahrzeuge, wobei Sachschaden entstand. Rückfragen bitte an: ...

mehr