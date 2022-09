LPI-J: verduftet

Jena (ots) - Montagabend betraten zwei unbekannte männliche Personen ein Sportgeschäft in der Goethestraße. Hier entnahmen diese aus dem Warenträger Sportbekleidung von über 500,- Euro und verstauten diese in einer mitgeführten, augenscheinlich präparierten Tasche. Im Anschluss wollten sie das Geschäft verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Jedoch schlug die Diebstahlssicherung an und ein Mitarbeiter sprach die Langfinger daraufhin an. In Folge dessen bekamen die ...

mehr