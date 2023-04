Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Einbruchdiebstahl aus Getränkemarkt In der Zeit vom Montag, 10. April 2023, 01:00 Uhr bis Dienstag, 11. April 2023, 09:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt auf das Gelände eines Getränkemarktes in Friesoythe, Am Hafen und entwendeten Leergut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491/93160) entgegen.

Bösel- Sachbeschädigung auf Schulgelände Am Donnerstag, den 06.April 2023, gegen 20.00 Uhr kam es auf Schulhof der St.-Martin-Schule an der Fladderburger Straße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten einen dort befindlichen Straßenpoller. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter Telefonnummer 04494-922620 entgegen.

