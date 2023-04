Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - schwerer Diebstahl aus PKW

In der Zeit von Montag, 10. April 2023, 18.00 Uhr bis Dienstag, 11. April 2023, 05:30 Uhr öffneten Unbekannte gewaltsam einen PKW, BMW, welcher in der Wilke-Steding-Straße in Molbergen geparkt war. Aus dem Fahrzeug wurde das fest verbaute Multimediasystem entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Lastrup - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Dienstag, 04. April 2023, 07:00 Uhr bis Donnerstag, 06. April 2023, 13:00 Uhr beschädigten Unbekannte einen in Lastrup, Blaubusch abgestellten PKW, Kia, indem sie hier den Lack zerkratzten. Die Schadenhöhe wird auf ca. 500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (04472/932860) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Montag, 10. April 2023, 21:00 Uhr bis Dienstag, 11. April 2023, 07:30 Uhr wurde vermutlich beim Rangieren der PKW eines 55jährigen Garrelers beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden, der auf ca. 4.000,- EUR geschätzt wird, zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/939420) entgegen.

Garrel - Diebstahl an LKW

In der Zeit von Donnerstag, 06. April 2023, 11:00 Uhr bis Dienstag, 11. April 2023, 06:30 Uhr wurden in Garrel an der Glaßdorfer Straße von einem dort abgestellten LKW die Halogenscheinwerfer entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/939420) entgegen.

Molbergen - PKW-Brand

Am Dienstag, 11. April 2023 gegen 18:30 Uhr befuhr ein 38jähriger Werlter mit seinem PKW die Markhauser Straße in Molbergen als er eine Brandentwicklung am PKW feststellte. Die freiwillige Feuerwehr Peheim wurde alarmiert und rückte aus, um den Brand am PKW zu löschen. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden, verletzt wurde niemand.

Lindern - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 11. April 2023 befuhr ein 14jähriger Werlter mit einem Roller die Schulstraße in Lindern. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und der Roller zudem nicht versichert war. Gegen den 14jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde seinen Eltern übergeben.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Dienstag, 11. April 2023 gegen 16:45 Uhr beabsichtigte eine 65jährige Cloppenburgerin in den Kreisverkehr am Pingel-Anton in Cloppenburg einzufahren. Hierbei übersah sie den vorfahrtberechtigten 26jährigen Cloppenburger, der mit seinem e-Scooter den Geh-/Radweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge wobei der e-Scooter Fahrer leicht verletzt wurde. Der Sachschaden wurde zudem auf ca. 1.000,- EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell