POL-SO: Warstein - Brandmeldealarm im Kaufhaus

Warstein (ots)

Am Samstagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei kurz nach 09.00 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Kaufhaus an der Hauptstraße gerufen. Dort hatte der Mitarbeiter einer Elektrofirma in einem Technikraum, der sich an einem separaten Treppenhaus abseits des Verkaufsraumes befindet, an einem Schaltschrank gearbeitet. Im Rahmen dieser Arbeiten wurde offenbar ein Kurzschluss mit anfänglicher Rauchentwicklung ausgelöst, der zur Auslösung des Alarms führte. Die Nachschau der Feuerwehr ergab aber keine Notwendigkeit für Lösch- oder Lüftungsmaßnahmen. Auch die für Verkehrsmaßnahmen und Ermittlungen bereitstehende Polizei konnte den Einsatzort schnell wieder verlassen. Es entstand weder Personen- noch Gebäudeschaden. (sn)

