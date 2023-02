Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auffahrunfall

Lippstadt (ots)

Im Einmündungsbereich der Lipperoder Straße und der Straße Zum Friedhof, kam es am gestrigen Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Gegen 07.05 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Salzkotten mit seinem VW die Lipperoder Straße in Richtung Innenstadt. Er übersah in Höhe der Unfallstelle den vor ihm aufgrund der rotlichtzeigenden Ampel abbremsenden Seat einer 29-jährigen Frau aus Geseke. Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte der 53-Jährige eine Kollision nicht vermeiden. Die 29-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

