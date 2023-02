Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fußgänger verletzt

Geseke (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 18.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Ernst-von-Bayern-Straße, in Höhe des dortigen Fußgängerüberwegs. Eine 66-jährige Frau aus Salzkotten fuhr mit ihrem Honda in Richtung der Markusstraße und übersah eine 69-jährige Fußgängerin aus Geseke, die den Fußgängerüberweg überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei der die Fußgängerin auf die Fahrbahn stürzte und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert wurde.(dk)

