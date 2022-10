Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Klein Offenseth-Sparrieshoop/ Seeth-Ekholt - Unzulässige Ablagerung von Teerpappe und Styropor im Graben

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Dienstag (04.10.2022) konnte um 18:56 Uhr durch einen Zeugen eine unzulässige Müllablagerung in einem Straßengraben in der Straße "Am Sender" in Klein Offenseth-Sparrieshoop festgestellt werden.

Bei dem Müll handelt es sich um mehrere Müllsäcke mit Styropor und Bitumbahnen.

Weitere Müllsäcke mit identischen Inhalt wurden am Dienstag (04.10.2022) um 14:56 Uhr in Seeth-Ekholt am Fahrbahnrand auf einem Verbindungsweg zwischen den Straßen "Breiter Weg" und "Hammoorweg" festgestellt.

Der Umwelttrupp der Polizei Elmshorn hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt wegen des Verdachts des Umgangs mit unerlaubten Abfällen.

Es ist nicht auszuschließen, dass ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise sind an den Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizei- und Autobahnreviers Elmshorn unter der Rufnummer 04121- 4092-0 zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell