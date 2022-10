POL-GI: Auseinandersetzung in Laubacher Pension+Drogentest positiv+Kontrollen+Kennzeichen weg+Anhänger entwendet+Katalysator ausgebaut+Verkehrsunfälle und Unfallfluchten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Laubach: Auseinandersetzung in Pension

In einer Pension in der Lautertalstraße gerieten am Freitag zwischen 22.00 und 23.00 Uhr mehrere polnische Männer in einen Streit. In dessen Verlauf schlugen offenbar vier Männer einen 20-Jährigen zusammen. Währenddessen nutzten die Täter offenbar auch ein Messer. Erst gegen 10.20 Uhr bemerkte ein Zeuge in dem Haus Blutpuren sowie den verletzten 20-Jährigen und informierte den Rettungsdienst. Die Polizei nahm in dem Gebäude drei Tatverdächtige im Alter von 30, 43, 45 und 50 Jahren fest. Eine Rettnungswagenbesatzung brachte den Verletzten mit Schnittverletzungen in eine Klinik. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Ermittler die Festgenommenen wieder.

Reiskirchen: Drogentest positiv auf THC

In der Freiherr-vom-Stein-Straße erwischten Polizisten am Freitag einen berauschten Fahrzeugführer. Nachdem sie den 23-Jährigen gegen 04.45 Uhr stoppten, ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Ein Drogentest bei dem Fahrer verlief positiv auf THC. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Gießen: Kontrollen "Sicheres Gießen"

Im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Gießen" kontrollierten am Freitag Beamte der Polizeidirektion Gießen sowie der Bereitschaftspolizei Lich sieben Spielotheken und 31 Personen. Dabei stellten die Ermittler geringe Mengen an Marihuana, Amphetamine und Kokain sicher. Bei einer Wohnungsdurchsuchung einer kontrollierten Person fanden die Ordnungshüter ebenfalls eine geringe Menge an Marihuana und stellten es ebenfalls sicher.

Die Arbeitsgruppe "Poser - Tuner" überprüften am Samstag in Landkreis Gießen zehn Autos und sechs Motorräder. In der Licher Straße stoppten die Experten einen BMW, an dem die komplette Auspuffanlage ausgetauscht worden war. Der Auspuff war viel zu laut und überschritt die Messung um 12 Dezibel. Die Beamten stellten das Auto sicher und übergaben es an den TÜV Hessen. Bei zwei Krädern war die Betriebserlaubnis erloschen. Die jugendlichen Fahrer hatten an ihren Fahrzeugen andere Brems- und Kupplungshebel eingebaut und nicht in ihren Dokumenten eintragen lassen. Die Ordnungshüter untersagten ihnen die Weiterfahrt.

Linden: Kennzeichen entwendet

In der Straße ,,Gießener Pforte" in Großen-Linden kam es im Zeitraum von Freitag (14.Oktober) 20.00 Uhr und Samstag (15.Oktober) 17.00 Uhr zu einem Diebstahl. Der Besitzer eines schwarzen Opels parkte sein Fahrzeug auf einem Pendlerparkplatz und bemerkte am nächsten Tag, dass seine Kennzeichen gestohlen wurden. Hinweise zu dem Diebstahl oder den Kennzeichen nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Laubach: PKW-Anhänger entwendet

Am Samstag (15.Oktober) zwischen 15.00 Uhr und 18.30 endwendeten Unbekannte in der Straße "Kurze Hohl" einen geparkten PKW-Anhänger mit dem Kennzeichen GI-WA 211. Wer kann Angaben zum Verbleib der rund 2.500 Euro Beute machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Katalysator ausgebaut

In der Straße "Anneröder Weg" machten sich Diebe an einem grauen Toyota zu schaffen. Zwischen Donnerstag (13.Oktober) 23.00 Uhr und Freitag (14.Oktober) 07.00 Uhr bauten die Unbekannten den Katalysator des geparkten Pkw ab und machten sich mit ihrer rund 2.500 Euro Beute aus dem Staub. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Golf beschädigt

350 Euro Schaden beklagt der 31-jährige Besitzer eines grauen VW. Am Samstag (15.Oktober) zwischen 16.00 Uhr bis 23.30 Uhr zerkratzten Unbekannte in der Straße ,,Zur Kastanie" in Rödgen die hintere Tür des grauen Golf. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Wettenberg: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein bislang Unbekannter befuhr am Samstag (15.Oktober) gegen 23.45 Uhr die Landstraße 3093 in Richtung Lollar-Ruttershausen. Aus ungeklärter Ursache kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab und prallte rechts gegen die Leitplanke. Nach dem Aufprall fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: VW touchiert

Zwischen Freitag (14.Oktober) 18.00 Uhr und Samstag (15.Oktober) 13.30 Uhr touchierte ein Unbekannter auf einem Parkplatz in der Eichgärtenallee (Höhe 106) einen geparkten VW. Als die Besitzerin zu ihrem grauen Polo zurückkam, war dieser auf der rechten Seite beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Pohlheim: Auf Parkplatz VW beschädigt

1.000 Euro Sachschaden beklagt die Besitzerin eines VW nach einer Unfallflucht von Freitag (14.Okotber) in der Straße "Alter Weg" in Garbenteich. Der Golf Plus parkte zwischen 12.10 und 12.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes und wurde auf der hinteren, linken Seite beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B49/Gießen: Fahrbahntrennung touchiert

Freitagnacht (14.Oktober) zwischen 0.00 Uhr und 8.00 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Bundesstraße 49 von Wetzlar nach Gießen. Im Bereich einer Baustelle übersah der Unbekannte offenbar die Fahrbahntrennung und touchierte sie. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Pohlheim: Außenspiegel abgefahren

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag (13.Oktober) im Grüninger Weg in Garbenteich einen geparkten Dacia. Vermutlich beim Vorbeifahren zwischen 05.00 Uhr und 10.30 Uhr fuhr der Unbekannten den linken Außenspiegel des am Fahrbahnrand geparkten weißen Duster ab und entfernte sich von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Rabenau: Unfallflucht in Kesselbach

Am Sonntag (16.Oktober) zwischen 17.30 Uhr und 20.45 Uhr beschädigte ein Unbekannter in der Londorfer Straße (Höhe 25) einen geparkten BMW. Als die Besitzerin zu ihrem weißen 1er zurückkam, war dieser an der Fahrertür beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Radfahrer übersehen

Ein bislang Unbekannter befuhr am Samstag (15.Oktober) gegen 19.55 Uhr die Heuchelheimer Straße in Richtung Gießen und beabsichtigte nach links in die Paul-Zipp-Straße abzubiegen. Offenbar übersah der Unbekannte dabei einen 21-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg der Paul-Zipp-Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radler stürzte und sich leicht verletzte. Anschließend fuhr der Unbekannte den Radler mit Fahrrad nach Hause und fuhr davon, ohne seine Daten zu hinterlassen. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich um einen roten PKW. Es entstand nur geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Rotlicht missachtet

Ein 48-Jähriger Mann aus Wettenberg in einem Opel hielt am Samstag (15.Oktober) gegen 19.10 Uhr an der roten Ampel einer Kreuzung an der Landstraße 3475. Obwohl die Ampel weiterhin rot anzeigte, bog der Opel-Fahrer nach links ab. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem VW einer 32-Jährigen, die die Kreuzung geradeaus passieren wollte. Eine 48-jährige Mitfahrerin des Opels, sowie ein 6-jähriges Kind verletzten sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Rückwärtsfahren Schild beschädigt

Am Samstag (15.Oktober) gegen 14.15 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter einen Parkplatz in der "Lange Ortsstraße". Beim Rückwärtsfahren auf dem Parkplatz beschädigte der Unbekannte ein Verkehrsschild und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Ermittlungen führten zu einer 58-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 1.700 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Staufenberg: Unfall in der Lollarer Straße

Sonntagnacht (16.Oktober) gegen 0.05 Uhr befuhr eine 23-Jährige aus Staufenberg in einem Opel die Lollarer Straße in Richtung Lollar. Auf Höhe der Hausnummer 20 stieß die Opel-Fahrerin gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Durch den Aufprall geriet die 23-Jährige ins Schleudern und beschädigte einen geparkten VW. Dabei verletzte sich die Staufenbergerin leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 14.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

