Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Hörste - Vorfahrt nicht beachtet - Kradfahrer verletzt

Lippstadt (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 14.55 Uhr, beabsichtigte ein 83 Jahre alter Mann aus Lippstadt mit einem Pkw der Marke VW Polo vom Parkplatz der Volksbank nach links auf die Hörster Straße in Richtung Verlar abzubiegen. Bei dem Abbiegemanöver missachtete er die Vorfahrt eines 18 Jahre alten Mannes aus Lippstadt. Der war mit einem Motorrad der Marke Honda auf der Hörster Straße von Verlar kommend in Richtung Esbeck unterwegs. Es kam zur Kollision zwischen dem VW Polo und dem Motorrad. Dabei wurde der Motorradfahrer über die Motorhaube des Pkw auf die Fahrbahn geschleudert. Die dabei erlittenen Verletzungen mussten vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden. Im Anschluss wurde der Lippstädter in ein Krankenhaus transportiert. Unmittelbar nach der Kollision setzte der Polofahrer sein Fahrzeug rückwärts auf den Parkplatz der Volksbank zurück. Dabei kollidierte er mit dem Fahrzeug einer 30 Jahre alten Frau aus Lippstadt, die sich mit ihrem Pkw der Marke VW Polo hinter dem Fahrzeug des 83 Jährigen befand und den Parkplatz der Volksbank ebenfalls verlassen wollte. An allen beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden. (AG)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell