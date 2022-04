Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: 7-jähriger Radfahrer von Pkw erfasst - Kind schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 20.04.2022, gegen 16.00 Uhr, wurde in Wollbach auf der Landstraße 134 ein 7-jähriger Radfahrer von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte das Kind in die Kinderklinik. Das Kind kam wohl von der Maugenharder Straße und wollte die Landstraße an der Querungshilfe überqueren. Hierbei soll das Kind ohne auf den fließenden Verkehr geachtet zu haben auf die Fahrbahn gefahren sein. Ein auf der Landstraße von Hammerstein kommender 87-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte das Kind wohl zu spät und erfasste es mit der Fahrzeugfront. Das Kind wird gegen die Windschutzscheibe geschleudert und dann auf die Fahrbahn abgeworfen.

