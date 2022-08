Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Vier Fälle aus Niedersachsen bei "Aktenzeichen XY... ungelöst"

In der kommenden ZDF-Sendung von "Aktenzeichen XY ... ungelöst" sind vier Fälle aus Niedersachsen vertreten. Es werden eine Raubserie aus den Landkreisen Cloppenburg, Vechta, Osnabrück und Emsland, ein Mordfall aus Hannover, ein Raub aus Peine sowie der Vermisstenfall Nancy Köhn aus Hechthausen (LK Cuxhaven) vorgestellt.

Das LKA Niedersachsen nimmt die vielen Fälle aus Niedersachsen zum Anlass, um auf diese nochmals konkret hinzuweisen und die Bevölkerung um Mithilfe zu bitten.

Raubserie aus den Landkreisen Cloppenburg, Vechta, Osnabrück und Emsland Die Tatserie ereignete sich in einem Zeitraum vom Frühjahr 2020 bis Ende 2022 in den Landkreisen. In diesem Zusammenhang kam es zu einem versuchten Raubmord im Bereich Hüven, bei dem ein unbekanntes Duo in ein Wohnhaus eindrang. Die Bewohner wurden im Schlaf überrascht, gefesselt und mit einem Holzstück geschlagen. Die Opfer wurden erst am Folgetag mit zum Teil lebensbedrohlichen Verletzungen gefunden. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Mordfall aus Hannover

Vor elf Jahren wurde der 40-jährige Familienvater nach der Arbeit auf dem Weg zu seinem Pkw in Hannover von einem Unbekannten mit einer an einem Regenschirm befestigten Spitze in das Gesäß gestochen. Das Opfer konnte noch einen Teil der Spritze vom Schirm reißen, ehe der Täter flüchtete. Der Gesundheitszustand verschlechterte sich zunehmend. Schlussendlich verstarb das Opfer nach knapp zehn Monaten an den Folgen einer Quecksilbervergiftung.

Raub aus Peine

Anfang August 2021 wurden in Peine eine 82-Jährige und ihr taubstummer 63-jähriger Sohn von zwei maskierten Räubern überfallen. Die Täter konnten mit ihrer Beute unerkannt entkommen.

Vermisstenfall Nancy Köhn

Seit 13 Jahren wird die damals 25-jährige Nancy Köhn aus Hechthausen vermisst. Dort lebte sie vermutlich bis Februar 2009 zusammen mit ihrem Lebensgefährten. Der Pkw der Vermissten wurde im April 2009 in Hamburg von einer Behörde entstempelt und anschließend verschrottet. Auf die Schreiben der Behörde konnte Nancy Köhn nicht mehr antworten, da sie zu diesem Zeitpunkt bereits als vermisst galt.

Der Fall wurde damals bereits bei "Aktenzeichen XY ... ungelöst" vorgestellt. Jedoch konnte die Polizei den Aufenthaltsort von der Vermissten bislang nicht ermitteln. Die Polizei verfolgt aktuell noch die Theorie, dass Nancy Köhn einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Zu diesem Entschluss kamen auch neutrale Ermittlerinnen und Ermittler sowie Studierende der Polizeiakademie Niedersachsen.

