Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Sachbeschädigung durch Graffiti In der Zeit von Mittwoch, 29. März 2023, 15:00 Uhr und Mittwoch, 12. April 2023, 08:00 Uhr besprühten unbekannte Täter eine Wand einer Schule in Barßel an der Friesoyther Straße. Der Sachschaden wird auf ca. 300,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (04499/922200) entgegen.

Saterland - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 11. April 2023 zwischen 17:30 Uhr - 18:00 Uhr wurde auf einem Parkplatz an der Florianstraße vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein PKW, Kia beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden wurde auf ca. 1.000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland (04498/960660) entgegen.

Saterland - Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes In der Zeit zwischen Donnerstag, den 06.April 2023, gegen 00.15 Uhr und Freitag, den 07.April 2023, um 03.11 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein schwarzes Damen-Pedelec. Das Fahrrad stand zur Tatzeit verschlossen in der Straße Am Ostermoor. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell