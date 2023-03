Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - "Dumping-Fall" in Oeding

Südlohn-Oeding (ots)

Tatort: Hessinghook;

Tatzeit: zwischen 19.03.23, 19.00 Uhr, und 20.03.23, 15.30 Uhr;

"Dumping" meint in diesem Fall nicht das Anbieten einer Ware unter dem üblichen Preis, sondern die illegale Entsorgung von Abfällen aus einem Drogenlabor.

Auf einem Feldweg entdeckte am Montagnachmittag ein Zeuge einen IBC-Container, gefüllt mit ätzend riechender Flüssigkeit. Der Container wurde durch die Polizei sichergestellt - die Untersuchungen zu der Flüssigkeit dauern an. Es wird aber davon ausgegangen, dass es sich um Abfälle aus der Herstellung von Amphetaminen handelt und diese aus einem illegalen Drogenlabor stammen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1 in Borken (02861-9000). (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell