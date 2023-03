POL-BOR: Borken - Eigentümer von Bronzestatur gesucht

Gronau-Epe (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Am Friedhof; Tatzeit: 23.03.2023, 04.50 Uhr; Um 04.50 Uhr am Donnerstagmorgen hat ein Unbekannter einen Pflasterstein durch eine Haustürscheibe geworfen. Er griff durch das entstandene Loch, öffnete die Tür und betrat das Gebäude an der Straße Am Friedhof in Gronau-Epe. Aus dem Hausflur entwendete der Einbrecher eine Handtasche. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die ...

