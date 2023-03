POL-BOR: Gescher - Einbruch in Baucontainer

Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Hofstraße; Tatzeit: 23.03.2023, 12.00 Uhr; An der Kasse hat eine Kundin eines Discounters bemerkt, dass der Verschluss ihres Rucksacks geöffnet war und die Geldbörse fehlte. Wenige Minuten zuvor hatte sie noch Artikel in einem nahegelegenen Bekleidungsgeschäft bezahlt. Zu dem Diebstahl kam es am Donnerstag gegen 12.00 Uhr an der Hofstraße in Gescher. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise ...

