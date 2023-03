Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Marbeck, Horenfeld;

Unfallzeit: 22.03.2023, 21.00 Uhr;

Gegen einen Baum geprallt und danach geflüchtet ist ein Autofahrer am Mittwochabend in Borken-Marbeck. Ein Zeuge hatte am Donnerstagmorgen das verlassene Unfallfahrzeug entdeckt und die Polizei verständigt. Als die Polizei vor Ort eintraf, fanden die Beamten an der Straße Horenfeld einen entwurzelten Baum vor. Etwa 200 Meter entfernt stand in einer Hofeinfahrt ein Pkw mit Totalschaden. Ermittlungen führten zum Fahrer: Dieser hatte eigenen Angaben zufolge Alkohol konsumiert und war von der Fahrbahn abgekommen. Dabei hatte er leichte Verletzungen erlitten. Im Krankenhaus stand für den 34-Jährigen die Entnahme von zwei Blutproben an. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell