Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 07.12.22

Eschwege (ots)

Unfallfluchten

Am gestrigen Dienstag ereignete sich eine Unfallflucht in der Straße "Stockwiese" in Waldkappel. Zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz des dortigen Rewe-Marktes ein brauner VW Tiguan im hinteren rechten Fahrzeugbereich angefahren und beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich in der Augustastraße in Eschwege. Dort wurde bereits am 03.12.22, zwischen 07:15 Uhr und 14:30 Uhr, ein blauer VW Golf angefahren, wie jetzt angezeigt wurde. Vermutlich wurde der geparkte Golf beim Ein- oder Ausparken im Bereich des linken vorderen Kotflügels angefahren. Schaden: 1000 EUR.

In der Mangelgasse auf dem Parkplatz "Werdchen" in Eschwege wurde am 05.12.22 ein älterer Pkw Mazda angefahren und beschädigt. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 09:00 Uhr und 15:30 Uhr. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

Hinweise auf die Verursacher nimmt die Eschweger Polizei unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Versuchter Diebstahl von Motorroller

Unbekannte versuchten am gestrigen Dienstag das Schloss eines Motorrollers, der am Stadtbahnhof in Eschwege im dortigen Parkhaus abgestellt war, aufzubrechen. Dies misslang jedoch, was den oder die Täter nicht davon abhielt, den Motorradhelm zu entwenden. Die Tat ereignete sich zwischen 08:20 Uhr und 21:55 Uhr. Der Gesamtschaden wird mit 120 EUR angegeben. Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250.

Polizei Sontra

Zusammenstoß beim Überholen

Um 10:10 Uhr befuhr ein 56-Jähriger aus Randa mit einer Sattelzugmaschine die B 400 zwischen Krauthausen und Wichmannshausen. Aufgrund einer langsam vorausfahrenden Arbeitsmaschine der angrenzenden Baustelle BAB 44 beabsichtigte der 56-Jährige diese zu überholen. Ein vor dem Sattelzug fahrender 36-Jähriger aus Niederkassel setzte mit seinem Pkw ebenfalls zum Überholen an, bemerkte die bereits auf gleicher Höhe fahrende Sattelzugmaschine zu spät, so dass es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Sachschaden: ca. 3500 EUR.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

