POL-ESW: Pressebericht vom 06.12.22

Eschwege (ots)

Unfälle beim Ausparken

Um 17:00 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag eine 40-Jährige aus der Gemeinde Meißner mit ihrem Pkw in der Schwebdaer Straße in Grebendorf aus einer Parklücke rückwärts auszuparken. Dabei touchierte sie einen geparkten VW Polo, wodurch geringer Sachschaden von ca. 150 EUR entstand.

Ebenfalls beim Rückwärtsausparken beschädigte gestern Abend, um 18:33 Uhr, eine 52-Jährige aus Weißenborn mit ihrem Pkw einen geparkten Pkw Mercedes. Der Unfall ereignete sich in der Rambacher Straße in Weißenborn. Der Sachschaden wird mit ca. 900 EUR angegeben.

Wildunfall

Mit einem Luchs kollidierte gestern Abend ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel, der auf der B 7 in der Gemarkung von Hasselbach unterwegs war. Der Luchs wurde durch den Aufprall tödlich verletzt; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR. Die untere Jagdbehörde sowie der Luchsbeauftrage des Werra-Meißner-Kreises werden durch den zuständigen Jagdpächter in Kenntnis gesetzt.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 23:52 Uhr befuhr gestern Abend ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Weißenborn die B 7 zwischen Ifta und Rittmannshausen. Ca. 300 Meter vor Rittmannshausen kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh. Dadurch wurde die komplette Fahrzeugbeleuchtung im Frontbereich beschädigt, so dass das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Ohne gültige Fahrerlaubnis Unfall verursacht.

Um 08:15 Uhr befuhr gestern Morgen ein 29-Jähriger aus Großalmerode mit einem Pkw die Friedrichsbrücker Straße aus Ortsmitte Rommerode kommend in Richtung Friedrichsbrück. Ein 30-Jähriger aus Zierenberg kam ihm mit seinem Pkw entgegen und geriet auf Höhe der Hausnummer 60 auf der winterlichen Straße mit dem Auto ins Rutschen. Dabei touchierte er das entgegenkommende Auto, wodurch geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand. Der Pkw des 30-Jährigen war zudem nicht zugelassen und nicht versichert. Darüber hinaus war der 30-Jährige auch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, so dass ihn weitere Ermittlungsverfahren erwarten.

Sachbeschädigung am Pkw

Zwischen dem 01.12.22, 22:30 Uhr und dem 05.12.22, 11:00 Uhr wurde n der Goethestraße in Hessisch Lichtenau ein VW Golf durch Unbekannte beschädigt. Diese zerkratzten das Auto an mehreren Stellen, so auch das Fahrzeugdach und die Motorhaube. Der Sachschaden wird m mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

