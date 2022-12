Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrskontrollen im Bereich der Polizeistation Eschwege; Polizei kontrolliert an verschiedenen Örtlichkeiten den fließenden Fahrzeugverkehr

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Die Beamten der Polizeistation in Eschwege haben am gestrigen Montag an verschiedenen Örtlichkeiten Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei den ein-oder anderen Verstoß bei den Verkehrsteilnehmern festgestellt und zur Ahndung gebracht. Erfreulich ist, dass die im Bereich "Stedigsrain" /B 249 durchgeführte Kontrolle mit dem Schwerpunkt auf der Feststellung von Alkohol-und Drogenfahrten nahezu ohne Verstöße in dieser Hinsicht verlief.

>>>Verkehr auf der B 249 aus Richtung Meinhard in der Straße "Stedigsrain" kontrolliert

Zunächst errichteten die Beamten mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei in Kassel eine Kontrollstelle an der Bundesstraße B 249/ Einmündung "Stedigsrain", wo der Fahrzeugverkehr aus Richtung Meinhard kommend und in Richtung Bahnhofstraße fahrend in Augenschein genommen wurde. Dabei kam es zeitweilig auch zu einem Rückstau der Fahrzeuge, der dem Umstand geschuldet war, dass die Beamten jedes Fahrzeug entsprechend inspizierten. Die Kontrolle hatte in der Hauptsache zum Ziel, Fahrten unter Alkohol-und Drogeneinfluss zu erkennen. Erfreulich ist, dass in dem Kontrollzeitraum zwischen 07.00 Uhr und 09.00 Uhr keine Auffälligkeiten in dieser Hinsicht zu verzeichnen waren. Durchgeführte Tests (4 x wegen Alkohol, 2 x wegen Drogen) blieben ohne Ergebnis.

>>>Verkehr auf der B 27 in Richtung Süden wird am Parkplatz Hoheneiche kontrolliert

Eine weitere feste Kontrollstelle errichteten die Beamten dann etwas später zwischen 12.00 Uhr und 13.30 Uhr auf dem Parkplatz bei Hoheneiche. Der auf der B 27 befindliche Verkehr in Richtung Süden wurde hier kontrolliert. Ein besonderes Augenmerk legten die Beamten dann auch auf den Schwerverkehr. In dem Zusammenhang ahndeten die Beamten dann den 48-jährigen Fahrer eines Sattelzuges aus Belarus und den 54-jährigen Fahrer eines Sattelzuges aus Tschechien, die verbotswidrig mit ihren Sattelzügen auf der B 27 unterwegs waren. Fällig war hier jeweils eine Sicherheitsleistung von 130 Euro.

Daneben erhoben die Beamten noch 2 gebührenpflichtige Verwarnungen (u.a. wegen unzureichender Ladungssicherung und fehlender Erste-Hilfe-Ausrüstung) und leiteten in 7 weiteren Fällen wegen verschiedener Verkehrsverstöße ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Zudem verhängten die Beamten 11 Mängelanzeigen, in der Hauptsache wegen defekter Beleuchtung. Insgesamt kontrollierten die Beamten 92 Personen, sowie 65 Pkw und 7 Lkw.

>>>Weitere Kontrolle auf der B 27 bei Bad Sooden-Allendorf

Im Verlauf des späten Nachmittags bis in den Abend folgten dann punktuell noch weitere Kontrollmaßnahmen des Verkehrs auf der B 27 bei Bad Sooden-Allendorf. Die Beamten ahndeten hier in 10 Fällen den Schwerverkehr und erhoben in dem Zusammenhang u.a. auch zwei Sicherheitsleistungen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell