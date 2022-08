POL-DN: Gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr: Pilot mit Laserpointer geblendet

Düren (ots) - In der Pastor-Lüpschen-Straße in Düren wurde am Dienstag in ein Wohnhaus eingebrochen. Der 32-jährige Bewohner stellte den Einbruch am Nachmittag gegen 16:00 Uhr fest. Der 32 Jahre alte Mann aus Düren hatte das Haus am Morgen um 06:30 Uhr verlassen. Als der 32-Jährige gegen 16:00 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass sich die Haustür schwer öffnen ließ. Grund hierfür war ein Besen, der von ...

