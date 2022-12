Polizei Eschwege

POL-ESW: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Eschwege (ots)

Erneut wurde im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Eschwege ein Zigarettenautomat in der vergangenen Nacht aufgebrochen. Um 01:19 Uhr wurde die Polizei in Eschwege angerufen, dass in der Bahnhofstraße in Frieda ein Zigarettenautomat, der an einer Grundstücksmauer befestigt war, abgehebelt und gestohlen wurde. Durch Zeugen konnten nur noch die Rücklichter eines wegfahrenden Autos gesehen werden. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der Automat teilweise sogar mitsamt des Mauerwerks abgehebelt wurde.

Automat aufgefunden

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der geleerte Automat in einem Waldstück, nahe eines Fahrradweges bei Völkershausen, aufgefunden werden. Der Schaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Die unbekannten Täter haben den zurückgelassenen Automaten sowie das Umfeld mit Löschpulver besprüht. Die weitere Fluchtrichtung der Täter ist nicht bekannt.

Weiterer Automat aufgebrochen

Bereits in der Nacht vom 05./06.12.22 wurde der Aufbruch eines Zigarettenautomaten aus der Pontaniestraße in Eschwege gemeldet. Bei diesem Automaten wurde mittels eines Werkzeuges der Sicherungsbügel des Automaten durchtrennt. Anschließend wurde die Frontabdeckung aufgehebelt und der Inhalt (Zigaretten und Bargeld) entwendet. Der Gesamtschaden wird in diesem Fall mit ca. 1200 EUR angegeben.

Hinweise erbeten

Seit September 2022 verzeichnet die Polizeistation in Eschwege mittlerweile 13 Aufbrüche und Diebstähle von Zigarettenautomaten, die zu unterschiedlichen Zeiten an den unterschiedlichsten Orten (u.a. Weißenborn, Waldkappel, Wanfried, Bad Sooden-Allendorf) stattgefunden haben. Auch aus den benachbarten Zuständigkeitsbereichen der Polizeidirektion Werra-Meißner wurden ebenfalls einige Aufbrüche von Zigarettenautomaten (Witzenhausen und Großalmerode) angezeigt.

Die Polizei bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer: 05651/925-0. Es wird darum gebeten auffällige oder verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere zu Kraftfahrzeugen der Polizei zu melden. Aber auch Fahrzeuge in abgelegenen Feld- oder Waldgebieten, in denen oftmals die Automaten aufgebrochen oder entsorgt werden, sind für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

